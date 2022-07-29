UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине снова будет жарко: прогноз погоды на завтра

Фото: 29 июля в Украине будет жаркая погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 29 июля, в Украине будет жаркая и почти сухая погода. Лишь на западе ожидаются небольшие дожди, кое-где с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня грозовые дожди накроют Закарпатскую, Черновицкую и Ивано-Франковскую области. В этих регионах возможны шквалы и град.

На остальной территории будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северный со скоростью всего 3-8 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +12 +15, днем +25 +28 градусов;
  • на западе ночью +13 +15 градусов, а днем +27 +30;
  • в восточных областях ночью +16 +19, днем +28 +21 градус;
  • на юге страны ночью +17 +20 градусов, а днем +29 +32;
  • в центральных областях ночью +13 +16, днем +26 +28 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице и Киевской области осадков не прогнозируется. Ветер северный с порывами максимально до 8 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16 градусов, а днем +26 +28.

Напомним, синоптики рассказали, какая погода будет в Украине в начале августа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в КиевеГидрометцентр