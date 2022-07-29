В Україні знову буде спекотно: прогноз погоди на завтра

Сьогодні, 29 липня, в Україні буде спекотна та майже суха погода. Лише на заході очікуються невеликі дощі, подекуди з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні грозові дощі накриють Закарпатську, Чернівецьку та Івано-Франківську області. У цих регіонах можливі шквали та град.
На решті території буде сухо та сонячно. Вітер переважно північний зі швидкістю лише 3-8 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні у столиці та Київській області опадів не прогнозується. Вітер північний з поривами максимально до 8 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +14 +16 градусів, а вдень +26 +28.
Нагадаємо, синоптики розповіли, яка погода буде в Україні на початку серпня.
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