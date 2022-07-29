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В Україні знову буде спекотно: прогноз погоди на завтра

Фото: 29 липня в Україні буде спекотна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 29 липня, в Україні буде спекотна та майже суха погода. Лише на заході очікуються невеликі дощі, подекуди з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні грозові дощі накриють Закарпатську, Чернівецьку та Івано-Франківську області. У цих регіонах можливі шквали та град.

На решті території буде сухо та сонячно. Вітер переважно північний зі швидкістю лише 3-8 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +12 +15, вдень +25 +28 градусів;
  • на заході вночі +13 +15 градусів, а вдень +27 +30;
  • у східних областях вночі +16 +19, вдень +28 +21 градус;
  • на півдні країни вночі +17 +20 градусів, а вдень +29 +32;
  • у центральних областях вночі +13 +16, вдень +26 +28 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні у столиці та Київській області опадів не прогнозується. Вітер північний з поривами максимально до 8 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +14 +16 градусів, а вдень +26 +28.

Нагадаємо, синоптики розповіли, яка погода буде в Україні на початку серпня.

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