В Україні знову буде спекотно: прогноз погоди на завтра

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні грозові дощі накриють Закарпатську, Чернівецьку та Івано-Франківську області. У цих регіонах можливі шквали та град.

На решті території буде сухо та сонячно. Вітер переважно північний зі швидкістю лише 3-8 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +12 +15, вдень +25 +28 градусів;

на заході вночі +13 +15 градусів, а вдень +27 +30;

у східних областях вночі +16 +19, вдень +28 +21 градус;

на півдні країни вночі +17 +20 градусів, а вдень +29 +32;

у центральних областях вночі +13 +16, вдень +26 +28 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні у столиці та Київській області опадів не прогнозується. Вітер північний з поривами максимально до 8 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +14 +16 градусів, а вдень +26 +28.