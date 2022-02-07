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В Украине будет введена уголовная ответственность за незаконные надстройки, - Чернышов

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Киев, Понедельник 07 февраля 2022 13:52
В Украине будет введена уголовная ответственность за незаконные надстройки, - Чернышов Фото: министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов (minregion.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Один из ключевых законопроектов реформы градостроительства вводит усиленную ответственность генподрядчика, архитектора и инженера проекта. Следовательно, за надстройку еще нескольких этажей, которые не были задекларированы перед началом строительных работ, застройщики и другие соответствующие участники этого процесса могут понести уголовную ответственность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова.

"В основе реформы градостроительства и контроля лежат две фундаментальные вещи. Это, в определенном смысле, - либерализация прав девелоперов. Она позволит стимулировать строительство и развитие цивилизованного бизнеса. На другой чаше весов - криминализация и усиление административной ответственности за нарушение. Нет другой исторической памяти, если не будет наказания. Поэтому мы будем занимать очень жесткую позицию", - подчеркнул министр Алексей Чернышов.

Отметим, в сентябре 2021 года была ликвидирована Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) и создан новый цифровизированный орган с отличной структурой, полномочиями и принципами работы - Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

"У нас есть три предохранителя или страховки - это новые люди, которые разделяют цивилизованные принципы работы, новая структура, построенная на цифровой системе, которая делает невозможным проявление коррупции, а также постоянная работа с антикоррупционными органами", - подчеркнул глава Минрегиона.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил, что реформа отрасли градостроительства вышла на финишную прямую. После принятия ключевых законопроектов реформы в целом отрасль получит ряд изменений, которые коренным образом изменят подходы к системе.

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Алексей Чернышов
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