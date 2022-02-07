В Україні буде введено кримінальну відповідальність за незаконні надбудови, - Чернишов

Один із ключових законопроектів реформи містобудування запроваджує посилену відповідальність для генпідрядника, архітектора та інженера проекту. Відтак за надбудову ще декількох поверхів, які не були задекларовані перед початком будівельних робіт, забудовники та інші відповідні учасники цього процесу можуть понести кримінальну відповідальність.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова.

"В основі реформи містобудування та контролю лежать дві фундаментальні речі. Це, в певному сенсі, - лібералізація прав девелоперів. Вона дозволить стимулювати будівництво та розвиток цивілізованого бізнесу. На іншій чаші терезів - криміналізація та посилення адміністративної відповідальності за порушення. Немає іншої історичної пам’яті, якщо не буде покарання. Тож тут ми займатимемо дуже жорстку позицію", - підкреслив міністр Олексій Чернишов.

Зазначимо, у вересні 2021 року було ліквідовано Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) і створено новий цифровізований орган із відмінною структурою, повноваженнями та принципами роботи - Державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ).

"У нас є три запобіжники або страховки - це нові люди, які розділяють цивілізовані принципи роботи, нова структура, побудована на цифровій системі, яка унеможливлює прояв корупції, а також постійна робота з антикорупційними органами", - наголосив очільник Мінрегіону.