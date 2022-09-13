В Украине снова будет влажно: где сегодня ждать дождей
В Украине сегодня, 13 сентября, будет влажная погода. Большую часть областей накроют значительные дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня сухо будет лишь на западе, но небо весь день будет затянуто тучами. На остальной территории Украины ожидаются дожди.
Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с. При этом в некоторых регионах осадки могут принести шквальные порывы ветра.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +8 +10 градусов, днем +12 +15;
- на западе ночью +8 +11, а днем +13 +16 градусов;
- в восточных областях ночью +10 +12 градусов, днем +17 +19;
- на юге страны ночью +10 +12, а днем +17 +19 градусов;
- в центральных областях ночью +9 +11 градусов, днем +16 +18.
Погода в Киеве
В столице и Киевской области сегодня также пройдут дожди. Осадки ожидаются и днем, и ночью. Ветер северо-западный до 10 м/с.
Температура ночью будет +9 + 11 градусов. Днем столбики термометров покажут до +12 +14 градусов.
Напомним ранее мы сообщали, какой будет погода в Украине на этой рабочей неделе.
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