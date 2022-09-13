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В Україні знову буде волого: де сьогодні чекати дощів

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Україна, Вівторок 13 вересня 2022 07:00
В Україні знову буде волого: де сьогодні чекати дощів Фото: в Україні сьогодні будуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні сьогодні, 13 вересня, буде волога погода. Більшу частину областей накриють значні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні сухо буде лише на заході, але небо весь день буде затягнуте хмарами. На решті території України очікуються дощі.

Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. При цьому у деяких регіонах опади можуть принести шквальні пориви вітру.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +8 +10 градусів, вдень +12 +15;
  • на заході вночі +8 +11, а вдень +13 +16 градусів;
  • у східних областях вночі +10 +12 градусів, вдень +17 +19;
  • на півдні країни вночі +10 +12, а вдень +17 +19 градусів;
  • у центральних областях вночі +9 +11 градусів, вдень +16 +18.

В Україні знову буде волого: де сьогодні чекати дощів

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні також пройдуть дощі. Опади очікуються і вдень, і вночі. Вітер північно-західний до 10 м/с.

Температура вночі буде +9 +11 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +12 +14 градусів.

В Україні знову буде волого: де сьогодні чекати дощів

Нагадаємо раніше ми повідомляли, якою буде погода в Україні цього робочого тижня.

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