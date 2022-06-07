UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине будет создан орган по декоммунизации и дерусификации, - Минкульт

Иллюстративное фото (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Министерство культуры и информационной политики инициировало создание нового органа, который будет заниматься вопросами декоммунизации и дерусификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МКИП.

В министерстве подчеркивают, что необходимость создания такого органа возникла из-за того, что в Украине значительно вырос запрос на замену советского и российского наследия в украинской культуре.

Поэтому новый Совет при МКИП, который планируется создать, будет заниматься именно этой проблемой.

"Органы местного самоуправления в диалоге с обществом должны приходить к общему решению о демонтаже или переносе памятников и других объектов советского прошлого и дальше координировать его с Советом", - объясняют в министерстве.

Напомним, ранее стало известно, что в Виннице с Европейской площади был убран четырехметровый памятник буденовцу, красноармейцу и красногвардейцу.

Также мы писали, что Киевский городской совет переименовал арку Дружбы народов в центре столицы. Теперь это будет Арка свободы украинского народа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаМинистерство культуры