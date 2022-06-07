В Украине будет создан орган по декоммунизации и дерусификации, - Минкульт

В министерстве подчеркивают, что необходимость создания такого органа возникла из-за того, что в Украине значительно вырос запрос на замену советского и российского наследия в украинской культуре.

Поэтому новый Совет при МКИП, который планируется создать, будет заниматься именно этой проблемой.

"Органы местного самоуправления в диалоге с обществом должны приходить к общему решению о демонтаже или переносе памятников и других объектов советского прошлого и дальше координировать его с Советом", - объясняют в министерстве.