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В Украине не будет проводиться шествие на годовщину Крещения Руси второй год подряд

Автор: Игорь Литвиненко

Православная Церковь Украины не будет проводить Крестный ход на годовщину Крещения Руси 27-28 июля. Шествие отменено второй год подряд.

Соответствующее решение было принято на заседании Священного Синода, передает пресс-служба ПЦУ.

"В связи с карантинными ограничениями Священный Синод принял решение провести празднование 1033-летия Крещения Руси-Украины 27-28 июля 2021 в Киеве и епархиях без организации паломничества и традиционного Крестного хода - таким же образом, как оно состоялось в прошлом году", - говорится в сообщении.

В прошлом году Православная церковь Украины и Украинская православная церковь отказались от ходов из-за пандемии коронавируса.

Напомним, на Пасху в Украине церквям рекомендовали отказаться от проведения служб внутри храмов, а освящение проводить только на улицах.

Отметим, сегодня все регионы Украины стали "желтыми" - Донецкую область перевели из "оранжевой" зоны карантина. При этом пять регионов частично соответствуют требованиям "зеленой" зоны, которая позволит смягчить карантинные ограничения.

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Новости Украины Крещение РусиКрестный ходПЦУ