ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине не будет проводиться шествие на годовщину Крещения Руси второй год подряд

Новина українською →
Киев, Вторник 25 мая 2021 15:06
В Украине не будет проводиться шествие на годовщину Крещения Руси второй год подряд Фото: Крестный ход в этом году не будут проводить (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Православная Церковь Украины не будет проводить Крестный ход на годовщину Крещения Руси 27-28 июля. Шествие отменено второй год подряд.

Соответствующее решение было принято на заседании Священного Синода, передает пресс-служба ПЦУ.

"В связи с карантинными ограничениями Священный Синод принял решение провести празднование 1033-летия Крещения Руси-Украины 27-28 июля 2021 в Киеве и епархиях без организации паломничества и традиционного Крестного хода - таким же образом, как оно состоялось в прошлом году", - говорится в сообщении.

В прошлом году Православная церковь Украины и Украинская православная церковь отказались от ходов из-за пандемии коронавируса.

Напомним, на Пасху в Украине церквям рекомендовали отказаться от проведения служб внутри храмов, а освящение проводить только на улицах.

Отметим, сегодня все регионы Украины стали "желтыми" - Донецкую область перевели из "оранжевой" зоны карантина. При этом пять регионов частично соответствуют требованиям "зеленой" зоны, которая позволит смягчить карантинные ограничения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Крещение Руси Крестный ход ПЦУ
NEWS
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая
DAILY
"Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины