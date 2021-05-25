В Україні не проводитиметься хода на річницю Хрещення Русі другий рік поспіль
Православна Церква України не проводитиме Хресний хід на річницю Хрещення Русі 27-28 липня. Ходу скасовано другий рік поспіль.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні Священного Синоду, передає прес-служба ПЦУ.
"У зв'язку з карантинними обмеженнями Священний Синод прийняв рішення провести святкування 1033-річчя Хрещення Руси-України 27-28 липня 2021 року в Києві та єпархіях без організації паломництва і традиційної Хресної ходи - таким же чином, як воно відбулося минулого року", - йдеться в повідомленні.
Минулого року Православна Церква України та Українська Православна Церква відмовилися від ходів через пандемію коронавірусу.
Нагадаємо, на Великдень в Україні церквам рекомендували відмовитися від проведення служб всередині храмів, а освячення проводити тільки на вулицях.
Зазначимо, сьогодні всі регіони України стали "жовтими" - Донецьку область перевели з "помаранчевої" зони карантину. При цьому п'ять регіонів частково відповідають вимогам "зеленої" зони, яка дозволить пом'якшити карантинні обмеження.