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Когда в Украине будет осенний пик заболеваемости COVID-19: ответ ВОЗ

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Киев, Понедельник 12 сентября 2022 22:22
Когда в Украине будет осенний пик заболеваемости COVID-19: ответ ВОЗ Фото: пик заболеваемости COVID-19 в Украине будет в октябре (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во Всемирной организации здравоохранения ожидают, что осенняя волна заболеваемости на COVID-19 в Украине достигнет пика в октябре.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Европейского регионального комитета ВОЗ.

"Сейчас мы наблюдаем рост количества случаев COVID-19 в Украине. Мы прогнозируем, что пик передачи может прийти к началу октября, а больницы могут приблизиться к порогу своей вместимости", - подчеркнул Гебрейесус.

По его словам, в ряде регионов Украины прогнозируется недостаток кислорода, поскольку основные источники поставок находятся во временно оккупированных регионах страны.

Ранее сообщалось, что в Украине начала расти заболеваемость коронавирусом. В связи с этим Министерство здравоохранения Украины будет публиковать статистику по заболеваемости каждую неделю.

Напомним, в Украине уже началась осенняя волна роста заболеваемости COVID-19, в частности, за первую неделю сентября заболело свыше 10 000 украинцев.

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