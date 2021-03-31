В Украине будет больше платных парковок: Кабмин передает полномочия на места

"Сегодня мы рассмотрим проект Министерства развития общин и территорий, который является частью реформы децентрализации. Предусматривается, что общины получат дополнительные возможности по обустройству платных парковочных площадок с применением безналичных форм оплаты", - отметил Шмыгаль.

По его словам, предлагается внедрение возможности оплаты парковки в терминалах, банковских автоматах и комплексах самообслуживания.

"Правительство дает местной власти все инструменты, чтобы создать соответствующую систему по лучшим европейским стандартам", - добавил Шмыгаль.