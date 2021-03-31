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В Украине будет больше платных парковок: Кабмин передает полномочия на места

Автор: РБК-Украина

В Украине в ближайшее время может появиться больше платных парковок. В частности, Кабинет министров передает на места полномочия по их обустройству.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня мы рассмотрим проект Министерства развития общин и территорий, который является частью реформы децентрализации. Предусматривается, что общины получат дополнительные возможности по обустройству платных парковочных площадок с применением безналичных форм оплаты", - отметил Шмыгаль.

По его словам, предлагается внедрение возможности оплаты парковки в терминалах, банковских автоматах и комплексах самообслуживания.

"Правительство дает местной власти все инструменты, чтобы создать соответствующую систему по лучшим европейским стандартам", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее Кабинет министров внес изменения в порядок формирования тарифов на платную парковку, которые, как предполагается, позволит органам местной власти устанавливать рыночные тарифы.

Также ранее сообщалось о том, какой в Киеве выход из проблемы с парковками.

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Новости Украины Кабинет Министров Украиныобщиныпарковка
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