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В Україні буде більше платних парковок: Кабмін передає повноваження на місця

Автор: РБК-Україна

В Україні найближчим часом може з'явитися більше платних парковок. Зокрема, Кабінет міністрів передає на місця повноваження щодо їх облаштування.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ми розглянемо проект Міністерства розвитку громад і територій, що є частиною реформи децентралізації. Передбачається, що громади отримають додаткові можливості щодо облаштування платних паркувальних майданчиків із застосуванням безготівкових форм оплати", - зазначив Шмигаль.

За його словами, пропонується впровадження можливості оплати паркування в терміналах, банківських автоматах і комплексах самообслуговування.

"Уряд дає місцевій владі всі інструменти, щоб створити відповідну систему за кращими європейськими стандартами", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів вніс зміни в порядок формування тарифів на платну парковку, які, як передбачається, дозволить органам місцевої влади встановлювати ринкові тарифи.

Також раніше повідомлялося про те, який в Києві вихід з проблеми з парковками.

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Новини України Кабінет Міністрів Україниобщиныпарковка
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