В Украине будет больше платных парковок: Кабмин передает полномочия на места
В Украине в ближайшее время может появиться больше платных парковок. В частности, Кабинет министров передает на места полномочия по их обустройству.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Сегодня мы рассмотрим проект Министерства развития общин и территорий, который является частью реформы децентрализации. Предусматривается, что общины получат дополнительные возможности по обустройству платных парковочных площадок с применением безналичных форм оплаты", - отметил Шмыгаль.
По его словам, предлагается внедрение возможности оплаты парковки в терминалах, банковских автоматах и комплексах самообслуживания.
"Правительство дает местной власти все инструменты, чтобы создать соответствующую систему по лучшим европейским стандартам", - добавил Шмыгаль.
Напомним, ранее Кабинет министров внес изменения в порядок формирования тарифов на платную парковку, которые, как предполагается, позволит органам местной власти устанавливать рыночные тарифы.
Также ранее сообщалось о том, какой в Киеве выход из проблемы с парковками.