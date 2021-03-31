В Україні буде більше платних парковок: Кабмін передає повноваження на місця

В Україні найближчим часом може з'явитися більше платних парковок. Зокрема, Кабінет міністрів передає на місця повноваження щодо їх облаштування.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ми розглянемо проект Міністерства розвитку громад і територій, що є частиною реформи децентралізації. Передбачається, що громади отримають додаткові можливості щодо облаштування платних паркувальних майданчиків із застосуванням безготівкових форм оплати", - зазначив Шмигаль.

За його словами, пропонується впровадження можливості оплати паркування в терміналах, банківських автоматах і комплексах самообслуговування.

"Уряд дає місцевій владі всі інструменти, щоб створити відповідну систему за кращими європейськими стандартами", - додав Шмигаль.