В Україні буде більше платних парковок: Кабмін передає повноваження на місця
В Україні найближчим часом може з'явитися більше платних парковок. Зокрема, Кабінет міністрів передає на місця повноваження щодо їх облаштування.
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні ми розглянемо проект Міністерства розвитку громад і територій, що є частиною реформи децентралізації. Передбачається, що громади отримають додаткові можливості щодо облаштування платних паркувальних майданчиків із застосуванням безготівкових форм оплати", - зазначив Шмигаль.
За його словами, пропонується впровадження можливості оплати паркування в терміналах, банківських автоматах і комплексах самообслуговування.
"Уряд дає місцевій владі всі інструменти, щоб створити відповідну систему за кращими європейськими стандартами", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів вніс зміни в порядок формування тарифів на платну парковку, які, як передбачається, дозволить органам місцевої влади встановлювати ринкові тарифи.
Також раніше повідомлялося про те, який в Києві вихід з проблеми з парковками.