ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні буде більше платних парковок: Кабмін передає повноваження на місця

Новость на русском → Київ, Середа 31 березня 2021 13:25
В Україні буде більше платних парковок: Кабмін передає повноваження на місця Фото: платних парковок стане більше (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні найближчим часом може з'явитися більше платних парковок. Зокрема, Кабінет міністрів передає на місця повноваження щодо їх облаштування.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ми розглянемо проект Міністерства розвитку громад і територій, що є частиною реформи децентралізації. Передбачається, що громади отримають додаткові можливості щодо облаштування платних паркувальних майданчиків із застосуванням безготівкових форм оплати", - зазначив Шмигаль.

За його словами, пропонується впровадження можливості оплати паркування в терміналах, банківських автоматах і комплексах самообслуговування.

"Уряд дає місцевій владі всі інструменти, щоб створити відповідну систему за кращими європейськими стандартами", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів вніс зміни в порядок формування тарифів на платну парковку, які, як передбачається, дозволить органам місцевої влади встановлювати ринкові тарифи.

Також раніше повідомлялося про те, який в Києві вихід з проблеми з парковками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Кабінет Міністрів України общины парковка
NEWS
Кількість випадків зростає: в Україні 11 226 нових COVID-заражень
Кількість випадків зростає: в Україні 11 226 нових COVID-заражень
DAILY
Гід з вакцин. Що потрібно знати про щеплення від COVID в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гід з вакцин. Що потрібно знати про щеплення від COVID в Україні