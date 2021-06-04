В Украине больше нет "воров в законе", - Данилов

"С начала года на территории Украины находилось 34 человека, которые имели статус "воров в законе", на сегодняшний день у нас таких людей ноль. После решения Совета нацбезопасности их было 17, сегодня ни одного преступника, который находится под этими атрибутами в нашей стране",- рассказал секретарь СНБО.

По его словам, в Украине под санкциями находилось 111 "криминальных авторитетов". Впрочем, среди них осталось 42, в отношении которых сегодня продолжается процедура выдворения из нашей страны.

Данилов добавил, что 36 "криминальных авторитетов" уже отправились по месту желания своего пребывания, а 33 находятся под следствием.

Он отметил, что МВД надеется в ближайшее время также искоренить с территории Украины всех "криминальных авторитетов".