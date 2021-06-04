В Україні більше немає "злодіїв у законі", - Данілов

"З початку року на території України знаходилося 34 людини, які мали статус "злодіїв у законі", на сьогоднішній день у нас таких людей нуль. Після рішення Ради нацбезпеки їх було 17, сьогодні жодного злочинця, який є під цими атрибутами у нашій країні", - розповів секретар РНБО.

За його словами, в Україні під санкціями знаходилося 111 "кримінальних авторитетів". Втім з-поміж них залишилося 42, відносно яких сьогодні триває процедура виселення з нашої країни.

Данілов додав, що 36 "кримінальних авторитетів" уже відправилися за місцем бажання свого перебування, а 33 перебувають під слідством.

Він наголосив, що МВС сподівається найближчим часом також викорінити із території України всіх "кримінальних авторитетів".