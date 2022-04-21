У Украины больше танков "на ходу", чем у России, - Пентагон

Представитель Министерства обороны США заявил, что у Украины сейчас больше исправных танков, чем у России. Речь идет о тех танках, которые задействованы в войне России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
"Сейчас у украинцев в Украине больше танков, чем у россиян и у них, безусловно, есть право их использовать", - сказал изданию представитель Пентагона на условиях анонимности.
По его словам, сейчас около двух десятков российских БТГ проходят перевооружение и пополнение запасов. Пока неясно, каково общее количество танков с обеих сторон будут задействованы в боевых действиях. Кроме того, отметил чиновник, непонятно, изменят ли усилия России по пополнению соединений баланс в бронетехнике, задействованной в Украине, в пользу Москвы.
Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла почти 830 танков, более 3,5 тысячи бронемашин и автомобильной техники. Кроме того, украинские защитники уничтожили около 21 тысячи оккупантов.
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