В Украине в ближайшие дни будет холодно

Погода в Украине 17 апреля еще будет холодной, в некоторых областях ожидаются дожди. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Она отметила, что завтра местами ожидается сильный ветер. Температура воздуха прогреется до +7-12 градусов максимально.

Потепление и прекращение осадков ожидается с 18 апреля. В Киеве завтра будет также холодно. Ожидается дождь, ветер, температура максимально поднимется до +10 градусов.

Ранее сообщалось, что 16 апреля погода также будет холодной, в западных областях ожидаются сильные заморозки. В большинстве областей временами дождь; температура ночью +2-7 тепла, днем +8-13 градусов, на востоке страны до +16 градусов.

РБК-Украина писало, что в ближайшие дни прогнозируются дожди, а в некоторых районах даже выпадет мокрый снег. Кроме того, в ночное время заморозки будут повсюду на Правобережье, кроме южной части.

Напомним, синоптики прогнозируют, что существенное потепление наступит не раньше чем через неделю. Потепление до 20-22 градусов наступит в Украине только после Пасхи