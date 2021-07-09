В Украине с августа запустят е-платформу для набора в вузы иностранных студентов

В Украине с 1 августа запустят электронную платформу для набора в вузы иностранных студентов. На правительственном портале опубликовали постановление о реализации такого экспериментального проекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.
"С 1 августа начинается запуск Единой межведомственной информационной системы по набору иностранных поступающих в учреждения высшего образования. Первый шаг - подключение электронных кабинетов высших учебных заведений к Единой системе", - говорится в сообщении.
Для этого вузы до 1 августа должны предоставить госпредприятию "Украинский государственный центр международного образования" следующие документы:
"По результатам подключения высших учебных заведений к Единой системе иностранные абитуриенты будут иметь возможность регистрации и подачи заявлений на выбранные образовательные программы", - добавили в министерстве.
Напомним, в конце апреля стало известно, что в Украине создадут электронную платформу для набора иностранных студентов на обучение в украинские вузы. Соответствующее решение принял Кабинет министров.
Как писало РБК-Украина, ранее в Минобразования заявили, что иностранный студент, получая высшее образование в Украине, тратит минимум от 6-8 тыс. долларов ежегодно.