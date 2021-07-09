В Україні з серпня запустять е-платформу для набору до вузів іноземних студентів

В Україні з 1 серпня запустять електронну платформу для набору до вузів іноземних студентів. На урядовому порталі опублікували постанову щодо реалізації такого експериментального проекту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.
"З 1 серпня розпочинається запуск Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти. Перший крок - підключення електронних кабінетів закладів вищої освіти до Єдиної системи", - сказано у повідомленні.
Для цього виші до 1 серпня мають надати держпідприємству "Український державний центр міжнародної освіти" наступні документи:
"За результатами підключення закладів вищої освіти до Єдиної системи іноземні вступники матимуть можливість реєстрації та подачі заяв на обрані освітні програми", - додали у міністерстві.
Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що в Україні створять електронну платформу для набору іноземних студентів на навчання в українські виші. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.
Як писало РБК-Україна, раніше в Міносвіти заявили, що іноземний студент, отримуючи вищу освіту в Україні, витрачає мінімум від 6-8 тис. доларів щорічно.