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В Украине арестовали три белорусских асфальтобетонных завода

Фото: в Украине арестовали три белорусских асфальтобетонных завода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине арестовали асфальтобетонные заводы, принадлежащие белорусским компаниям. Стоимость переданных активов составляет около 120 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Киевской городской прокуратуры.

По данным следователей, в Украине функционировали три фирмы, владельцем которых является бенефициар из Беларуси. Основной их деятельностью было проведение ремонтных дорожных работ.

"Во время следствия три асфальтобетонные заводы, которые находятся в городе Киеве, Житомирской и Николаевской областях и принадлежащих упомянутым компаниям, арестовано и передано в управление АРМА", - говорится в сообщении.


Также правоохранители изучают возможное присвоение средств, которые выделялись на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог.

Напомним, что во Львовской области арестовали имущество российской фирмы на 13 млн гривен.

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