В Украине арестовали три белорусских асфальтобетонных завода

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Киевской городской прокуратуры.

По данным следователей, в Украине функционировали три фирмы, владельцем которых является бенефициар из Беларуси. Основной их деятельностью было проведение ремонтных дорожных работ.

"Во время следствия три асфальтобетонные заводы, которые находятся в городе Киеве, Житомирской и Николаевской областях и принадлежащих упомянутым компаниям, арестовано и передано в управление АРМА", - говорится в сообщении.



Также правоохранители изучают возможное присвоение средств, которые выделялись на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог.