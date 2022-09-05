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В Україні заарештували три білоруські асфальтобетонні заводи

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Україна, Понеділок 05 вересня 2022 17:24
В Україні заарештували три білоруські асфальтобетонні заводи Фото: В Україні заарештували три білоруські асфальтобетонні заводи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні заарештували асфальтобетонні заводи, що належать білоруським компаніям. Вартість переданих активів становить близько 120 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Київської міської прокуратури.

За даними слідчих, в Україні функціонували три фірми, власником яких є бенефіціар з Білорусі. Основною їх діяльністю було проведення ремонтних дорожніх робіт.

"Під час слідства три асфальтобетонні заводи, які знаходяться у місті Києві, Житомирській та Миколаївській областях та належать згаданим компаніям, заарештовано та передано в управління АРМА", - йдеться у повідомленні.

В Україні заарештували три білоруські асфальтобетонні заводи
Також правоохоронці вивчають можливе привласнення коштів, які виділялись на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг.

Нагадаємо, що у Львівській області арештували майно російської фірми на 13 млн гривень.

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