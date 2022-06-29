В Украине арестовали российские контейнеры на 18 млн гривен

Правоохранители арестовали имущество российских компаний на сумму почти 18 млн гривен. Речь идет о контейнерах для перевозки товаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.
Установлено, что собственниками имущества выводили полученный доход на счета российских и офшорных компаний. Эти средства могли использоваться для финансирования войны.
Руководство компаний пыталось избежать ареста, поэтому использовало различные схемы и механизмы.
Всего полиция изъяла 94 универсальных контейнера, которые передали в коммерческое управление в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.
Напомним, что международная группа отыскала и заморозила 30 млрд долларов активов, принадлежащих представителям российской элиты.
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