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В Украине арестовали российские контейнеры на 18 млн гривен

Фото: полиция арестовала 94 российских контейнера (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители арестовали имущество российских компаний на сумму почти 18 млн гривен. Речь идет о контейнерах для перевозки товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Установлено, что собственниками имущества выводили полученный доход на счета российских и офшорных компаний. Эти средства могли использоваться для финансирования войны.

Руководство компаний пыталось избежать ареста, поэтому использовало различные схемы и механизмы.

Всего полиция изъяла 94 универсальных контейнера, которые передали в коммерческое управление в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.

Напомним, что международная группа отыскала и заморозила 30 млрд долларов активов, принадлежащих представителям российской элиты.

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Арест имуществаполиция