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В Украине арестовали имущество российского миллионера: о ком идет речь

Фото: имущество российского миллионера арестовали в Украине (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины установили недвижимое имущество, которое через оффшорные компании и подконтрольных лиц принадлежит российскому бизнесмену. Речь идет о сети развлекательных заведений и заведений общественного питания, расположенных в разных городах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЭБ.

Правоохранители не разглашают имя фигуранта. По данным источников РБК-Украина, речь идет о российском рестораторе Александре Орлове.

Орлов владеет группой Bulldozer Group, которой в Украине принадлежат заведения Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, Рыба Пила, Queen Country Club, Fish Fetish.

В ходе следствия установлено, что бизнесмен пытался избежать возможных санкций и изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины. По мнимым сделкам он планировал фиктивно вывезти из своей собственности указанные активы.

Постановлениями следственного судьи арестована недвижимость: заведение общественного питания, земельные участки, многофункциональный развлекательно-оздоровительный комплекс с заведением общественного питания.

Ориентировочная общая стоимость арестованного имущества составляет более 400 млн грн.

Досудебное расследование уголовного производства, которое осуществляют сотрудники Бэб, при процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора продолжается.

Напомним, суд арестовал имущество депутата-предателя Алексея Ковалева для его дальнейшей конфискации в пользу государства.

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Арест имущества