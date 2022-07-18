В Україні арештували майно російського мільйонера: про кого йдеться

Співробітники Бюро економічної безпеки України встановили нерухоме майно, яке через офшорні компанії та підконтрольних осіб належить російському бізнесмену. Йдеться про мережу розважальних закладів та закладів громадського харчування, що розташовані у різних містах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕБ.

Правоохоронці не розголошують імʼя фігуранта. За даними джерел РБК-Україна йдеться про російського ресторатора Олександра Орлова. Орлов володіє групою Bulldozer Group, якій в Україні належать заклади Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, Рыба Пила, Queen Country Club, Fish Fetish. У ході слідства встановлено, що бізнесмен намагався уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, передбачених законодавством України. По удаваним угодам він планував фіктивно вивезти зі своєї власності зазначені активи. Ухвалами слідчого судді арештовано нерухомість: заклад громадського харчування, земельні ділянки, багатофункціональний розважально-оздоровчий комплекс із закладом громадського харчування. Орієнтовна загальна вартість арештованого майна становить понад 400 млн грн. Досудове розслідування кримінального провадження, що здійснюють співробітники БЕБ, за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора триває.