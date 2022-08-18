В Украине арестовали активы предприятия-владельца сети заправок AMIC, - источник

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о сети заправок AMIC. До 2014 года они работали под российским брендом "Лукойл".

"Наложен арест на корпоративные права предприятия, которому принадлежит одна из сетей автозаправочных станций на территории Украины, на общую сумму более 50 млн гривен, а также на 308 объектов недвижимости этого предприятия - автомобильные заправочные станции, склады и земельные участки", - говорится в сообщении ОГП.

Следствие установило, что должностные лица предприятия в течение 2015-2022 годов уклонились от уплаты налогов на сумму более 270 млн гривен.

Кроме того, они противоправно перечислили в пользу юридического лица-нерезидента, подконтрольного российской нефтяной компании средства в сумме более 1 млрд гривен с целью их легализации.