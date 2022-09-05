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В Украине арестовали активы компании коллаборанта Сальдо

Фото: в Украине арестовали активы компании, подконтрольной коллаборанту Сальдо (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Житомирской области арестовали активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья главного гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо. Компания занималась добычей и обработкой гранита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Прибыль от ее деятельности Сальдо направлял на финансирование действий, направленных на изменение границ территории Украины, а также на ведение войны против нашего государства", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что арест наложен на счета предприятия и пять единиц специальной техники для добычи полезных ископаемых стоимостью более 6 млн гривен.

Сейчас решается вопрос передачи арестованных активов в управление АРМА.

Напомним, ранее в управление АРМА передали активы арестованной компании по производству бытовой техники, владельцем которой является российский олигарх из близкого окружения диктатора Владимира Путина.

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