ua ru
Пт, 05 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Агрокомпании помешали вывести в "ЛНР" полмиллиарда гривен. Средства передали государству

Новина українською →
Пятница 05 августа 2022 12:07
Агрокомпании помешали вывести в "ЛНР" полмиллиарда гривен. Средства передали государству Фото: СБУ инициировала арест имущества перерегистрированного в " ЛНР " предприятия на 500 млн гривен (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины инициировала арест имущества одного из сельскохозяйственных обществ Украины, которое было перерегистрировано в "ЛНР". Стоимость имущества составляет 500 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Эти средства принадлежали одному из сельскохозяйственных обществ Украины, которое было перерегистрировано в незаконно созданных органах "ЛНР". Основатель пытался вывести средства этого предприятия, которые были размещены на счетах одного из банков в Украине", - пишет пресс-служба СБУ.

СБУ предотвратило вывод средств. После наложения ареста средства были переданы в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ установила и назвала имена коллаборантов, которые помогли россиянам вывезти 650 тысяч тонн зерна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Украина ЛНР
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз