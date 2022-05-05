В Украине арестовали более 30 тысяч тонн минудобрений с предприятий РФ и Беларуси
Офис Генерального прокурора наложил арест на 33 тыс. тонн минеральных удобрений, принадлежащих предприятиям Российской Федерации и Республики Беларусь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
"Арестовано имущество в рамках расследования уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что минудобрения - калий хлорид были ввезены на территорию Украины в нарушение таможенного законодательства. Их ориентировочная стоимость составляет 650 млн грн.
"Решается вопрос о конфискации арестованного имущества в доход государства", - отмечают прокуроры.
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