ru ua
Чт, 05 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні заарештували більше 30 тисяч тонн міндобрив з підприємств РФ та Білорусі

Новость на русском →
Україна, Четвер 05 травня 2022 14:58
В Україні заарештували більше 30 тисяч тонн міндобрив з підприємств РФ та Білорусі Фото: Офіс генпрокурора (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Офіс Генерального прокурора наклав арешт на 33 тис. тонн мінеральних добрив, які належать підприємствам Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Арештовано майно в рамках розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)", - йдеться в повідомленні.

З’ясувалось, що міндобрива - калій хлорид було ввезено на територію України у порушення митного законодавства. Їх орієнтовна вартість складає 650 млн грн.

"Вирішується питання про конфіскацію арештованого майна у дохід держави", - зазначають прокурори.

Як повідомлялося, нетверезі водії отримують нестандартні покарання в умовах воєнного стану. Рівненський автомобіліст був змушений віддати авто на потреби війська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
DAILY
Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня