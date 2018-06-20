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В Украине более 9 млн человек подписали декларации с врачами

НовостиОбщество    20.06.2018 - 12:42
Фото: иллюстративное фото (facebook.com/moz.ukr)
Фото: иллюстративное фото (facebook.com/moz.ukr)

Договоры с Национальной службой здоровья подписали уже 149 больниц

В Украине в рамках медицинской реформы более 9 млн человек подписали декларации с врачами. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Более 9 млн украинцев подписали декларации с врачами. Каждый день 200 тыс. человек выбирают врача. 20 врачей уже набрали свой максимум пациентов", - отметил Гройсман.

Также сообщается, что уже 149 больниц подписали договоры с Национальной службой здоровья.

 

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ежегодно донорами крови становятся 500 тыс. человек. В то же время только 30% доноров крови в Украине являются постоянными.  

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Владимир Гройсман, реформы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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