В Украине более 9 млн человек подписали декларации с врачами

Договоры с Национальной службой здоровья подписали уже 149 больниц

В Украине в рамках медицинской реформы более 9 млн человек подписали декларации с врачами. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Более 9 млн украинцев подписали декларации с врачами. Каждый день 200 тыс. человек выбирают врача. 20 врачей уже набрали свой максимум пациентов", - отметил Гройсман.

Также сообщается, что уже 149 больниц подписали договоры с Национальной службой здоровья.

Більше 9 млн українців підписали декларації з лікарями. Кожен день 200 тисяч людей обирає свого лікаря. 20 лікарів вже набрали свій максимум пацієнтів. #МедичнаРеформа — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 20, 2018

149 закладів підписали договори із Нацслужбою здоров'я. У таких закладах будуть нові умови надання медичної послуги, а лікарі отримуватимуть вищу зарплату. Нацслужба здоров'я дбатиме, щоб підвищувалися стандарти. Відбудеться абсолютна зміна ситуації і свідомості. #МедичнаРеформа pic.twitter.com/ifHWPoqeFY — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 20, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ежегодно донорами крови становятся 500 тыс. человек. В то же время только 30% доноров крови в Украине являются постоянными.