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Интервью

В Украине ежегодно донорами крови становятся 500 тыс. людей

НовостиОбщество    14.06.2018 - 17:17
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Лишь 30% доноров крови в Украине являются постоянными

Ежегодно в Украине донорами крови становятся около 500 тысяч человек. Об этом по случаю Всемирного дня донора сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения (Минздрав) Украины.

"Ежегодно в Украине становятся донорами крови около 500 тыс. людей. 70% из них сдают кровь только один раз", - отмечается в пресс-службе.

Отмечается, что наиболее безпечнм ресурс качественной крови является регулярное добровольное и безвозмездное донорство крови. Для этого министерство работает над модернизацией центров крови и самой системой донорства.

"Минздрав Украины разработал проект стратегии, что должно дать старт изменениям в системе крови. Основная цель разработанного документа и предусмотренных им изменений - безопасный, качественный и доступный компонент крови для пациента", - сообщили в Минздраве.

Уточняется, что предлагаемая стратегия - это обновленная редакция документа, написанного в 2016 году, доработана в соответствии с нормативно-правовыми актами медицинской реформы.

Обновленная редакция уже прошла общественное обсуждение. После согласования Министерством юстиции Украины документ будет вынесен на утверждение правительства.

Напомним, в конце мая Кабинет министров Украины предложил Верховной раде внести переработку донорской крови в перечень видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию.

Кабмин внес в Раду проект относительно лицензирования взятия и переработки донорской крови Реестр доноров для трансплантации органов в Украине будет создан в 2018 году, - нардеп
Теги публикации: донорство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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