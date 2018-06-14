В Украине ежегодно донорами крови становятся 500 тыс. людей

Лишь 30% доноров крови в Украине являются постоянными

Ежегодно в Украине донорами крови становятся около 500 тысяч человек. Об этом по случаю Всемирного дня донора сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения (Минздрав) Украины.

"Ежегодно в Украине становятся донорами крови около 500 тыс. людей. 70% из них сдают кровь только один раз", - отмечается в пресс-службе.

Отмечается, что наиболее безпечнм ресурс качественной крови является регулярное добровольное и безвозмездное донорство крови. Для этого министерство работает над модернизацией центров крови и самой системой донорства.

"Минздрав Украины разработал проект стратегии, что должно дать старт изменениям в системе крови. Основная цель разработанного документа и предусмотренных им изменений - безопасный, качественный и доступный компонент крови для пациента", - сообщили в Минздраве.

Уточняется, что предлагаемая стратегия - это обновленная редакция документа, написанного в 2016 году, доработана в соответствии с нормативно-правовыми актами медицинской реформы.

Обновленная редакция уже прошла общественное обсуждение. После согласования Министерством юстиции Украины документ будет вынесен на утверждение правительства.

Напомним, в конце мая Кабинет министров Украины предложил Верховной раде внести переработку донорской крови в перечень видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию.