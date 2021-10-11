В Украине 8832 новых случая коронавируса
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине обновили COVID-статистику, за сутки подтвердили 8832 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Харьковской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
В Украине госпитализировали 2672 человека; летальных случаев - 207; выздоровели - 2053 человека. Протестировали методом ПЦР - 23 675 человек, методом ИФА - 3480 человек, экспресс-тестами - 24 909 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 550 089 человек;
- выздоровели - 2 292 480 человек;
- летальных случаев - 58 700.