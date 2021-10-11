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В Україні 8832 нових випадки коронавірусу

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Київ, Понеділок 11 жовтня 2021 08:23
В Україні 8832 нових випадки коронавірусу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оновили COVID-статистику, за добу підтвердили 8832 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень у Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

В Україні госпіталізували 2 672 особи; летальних випадків - 207; одужали - 2 053 особи. Протестували методом ПЛР - 23 675 осіб, методом ІФА - 3 480 осіб, експрес-тестами - 24 909 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1419), Дніпропетровській (765), Одеській (690), Запорізькій (687) та Житомирській (510) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 550 089 осіб;
  • одужали - 2 292 480 осіб;
  • летальних випадків - 58 700.
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