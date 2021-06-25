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В Украине 876 новых случаев COVID-19

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Киев, Пятница 25 июня 2021 08:17
В Украине 876 новых случаев COVID-19 Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили 876 новых случаев COVID-19 за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве и Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 489 человек, умерли 53 человека, выздоровели 2405 пациентов. Протестовали за вчера методом ПЦР 19 481 человека, методом ИФА - 9160 человек, экспресс-тестами - 17 079 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (196), Запорожской (72) Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 232 790 человек; выздоровели 2 160 137 человек, а умерли - 52 234.

Ранее стало известно о подтверждении 2 случаев заражения штаммом "Дельта" в Украине. Инфицированные лица сейчас лечатся в киевской больнице.

Директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний доктор Андреа Аммон заявила, что к концу августа штамм "Дельта" составит 90% всех новых случаев заболевания в Европейском союзе.

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В Украине 876 новых случаев COVID-19
В Украине 876 новых случаев COVID-19
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