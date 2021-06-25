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В Україні 876 нових випадків COVID-19

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Київ, П'ятниця 25 червня 2021 08:17
В Україні 876 нових випадків COVID-19 Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 876 нових випадків COVID-19 за минулу добу. Найбільше нових заражень в Києві та Запорізькій області.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували 489 осіб, померли 53 людини, одужали 2405 пацієнтів. Протестували за вчора методом ПЛР 19 481 особу, методом ІФА - 9 160 осіб, експрес-тестами - 17 079 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (196), Запорізькій (72) Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 232 790 осіб; одужали 2 160 137 осіб, а померли - 52 234.

Раніше стало відомо про підтвердження 2 випадків зараження штамом "Дельта" в Україні. Інфіковані особи зараз лікуються у київській лікарні.

Директор Європейського центру профілактики та контролю захворювань доктор Андреа Аммон заявила, що до кінця серпня штам "Дельта" становитиме 90% усіх нових випадків захворювання у Європейському союзі.

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В Україні 876 нових випадків COVID-19
В Україні 876 нових випадків COVID-19
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