ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине 857 новых случаев коронавируса

Новина українською →
Киев, Воскресенье 13 июня 2021 08:17
В Украине 857 новых случаев коронавируса Фото: в Украине меньше тысячи новых COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Коронавирусом в Украине заболели 857 человек за минувшие сутки. Больше всего новых случаев в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 684 лица; умерли 33 человека; выздоровели 1652 человека.

За сутки протестированы:

  • методом ПЦР- 17 138 человек,
  • методом ИФА- 4 226 человек,
  • экспресс-тестами - 9 893 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 223 558 человек;
  • выздоровели - 2 127 337 человек;
  • летальных исходов - 51 679.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.

Напомним, выявлено изменение основных симптомов COVID-19.

Отметим, G7 обсудила версию лабораторной утечки COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия COVID-19
NEWS
В Украине 857 новых случаев коронавируса
В Украине 857 новых случаев коронавируса
DAILY
Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами