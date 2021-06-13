В Украине 857 новых случаев коронавируса
Фото: в Украине меньше тысячи новых COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Коронавирусом в Украине заболели 857 человек за минувшие сутки. Больше всего новых случаев в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки в Украине госпитализировали 684 лица; умерли 33 человека; выздоровели 1652 человека.
За сутки протестированы:
- методом ПЦР- 17 138 человек,
- методом ИФА- 4 226 человек,
- экспресс-тестами - 9 893 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 223 558 человек;
- выздоровели - 2 127 337 человек;
- летальных исходов - 51 679.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.