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В Україні 857 нових випадків коронавірусу

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Київ, Неділя 13 червня 2021 08:17
В Україні 857 нових випадків коронавірусу Фото: в Україні менше тисячі нових COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Коронавірусом в Україні захворіли 857 людей за минулу добу. Найбільше нових випадків у Києві, Дніпропетровській та Київській областях.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували 684 особи; померли 33 людини; одужали 1 652 особи.

За добу протестовано:

  • методом ПЛР - 17 138 осіб,
  • методом ІФА - 4 226 осіб,
  • експрес-тестами - 9 893 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 223 558 осіб;
  • одужало - 2 127 337 осіб;
  • летальних випадків - 51 679.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.

Нагадаємо, виявлено зміну основних симптомів COVID-19.

Зазначимо, G7 обговорила версію лабораторної витоку COVID.

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В Україні 857 нових випадків коронавірусу
В Україні 857 нових випадків коронавірусу
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