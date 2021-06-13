В Україні 857 нових випадків коронавірусу
Фото: в Україні менше тисячі нових COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Коронавірусом в Україні захворіли 857 людей за минулу добу. Найбільше нових випадків у Києві, Дніпропетровській та Київській областях.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
За добу в Україні госпіталізували 684 особи; померли 33 людини; одужали 1 652 особи.
За добу протестовано:
- методом ПЛР - 17 138 осіб,
- методом ІФА - 4 226 осіб,
- експрес-тестами - 9 893 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 2 223 558 осіб;
- одужало - 2 127 337 осіб;
- летальних випадків - 51 679.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.
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