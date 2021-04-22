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В Украине 77% пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности, - Денисова

Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в Украине 77% пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности. К ней обращаются граждане из-за низкого уровня прожиточного минимума.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

По ее словам, фактический прожиточный минимум в два раза больше, чем юридический. И поэтому граждане обращаются: как прожить на 2189 гривен, если фактически нужно хотя бы 4714 гривен.

"77% пенсионеров находятся за чертой гуманитарной бедности", - сообщила она.

Отметим, суммы прожиточного минимума на 2021 год установлены законом № 1082. Основным ориентиром является его размер, определенный для трудоспособных лиц. На 1 января 2021 года этот показатель составляет 2270 гривен.

Напомним, в первом полугодии 2020-го уровень бедности среди работающих украинцев превысил 42%.

Ранее сообщалось, что Министерство социально политики Украины разработало дорожную карту приближения прожиточного минимума к реальной величине. Правительство одобрило и подало в Верховную раду ряд законопроектов.

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Новости Украины бедностьпенсионеры
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