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В Украине более 6,3 млн человек приняли участие в праздновании Пасхи

Новости » Общество    28.04.2019 - 12:57
В Украине более 6,3 млн человек приняли участие в праздновании Пасхи
Иллюстративное фото (twitter.com/poroshenko)

Более 6,7 млн человек уже приняли участие в Пасхальных богослужениях

В Украине более 6,7 млн человек уже приняли участие в Пасхальных богослужениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что ситуация на местах контролируемая.

По его словам, вблизи культовых сооружений работают более 20 тыс. полицейских и 500 офицеров Национальной гвардии, более 7 тыс. правоохранителей патрулируют улицы населенных пунктов, более 1,6 тыс. автопатрулей обеспечивают безопасность дорожного движения.

На круглосуточном дежурстве находятся более 7 тыс. спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и 2 тыс. единиц техники. К охране границы привлечено 7,5 тыс. военнослужащих Государственной пограничной службы Украины, три корабля и четыре катера.

Напомним, украинские пограничники за прошедшие сутки, 27 апреля, отказали в пропуске на территорию страны 225 лицам. В частности, всего за сутки пропустили почти 260 тыс. человек и 50 тыс. транспортных средств. Во время мероприятий пограничного контроля отказано в пропуске в Украину 225 лицам, в том числе 32 гражданам РФ.

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