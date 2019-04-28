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В Україні понад 6,3 млн осіб взяли участь у святкуванні Великодня

Новини » Суспільство    28.04.2019 - 12:57
В Україні понад 6,3 млн осіб взяли участь у святкуванні Великодня
Ілюстративне фото (twitter.com/poroshenko)

Понад 6,7 млн осіб уже взяли участь у Великодніх богослужіннях

В Україні понад 6,7 млн осіб уже взяли участь у Великодніх богослужіннях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що ситуація на місцях контрольована.

За його словами, поблизу культових споруд працюють понад 20 тис. поліцейських і 500 офіцерів Національної гвардії, понад 7 тис. правоохоронців патрулюють вулиці населених пунктів, понад 1,6 тис. автопатрулів забезпечують безпеку дорожнього руху.

На цілодобовому чергуванні перебуває понад 7 тис. рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій і 2 тис. одиниць техніки. До охорони кордону залучено 7,5 тис. військовослужбовців Державної прикордонної служби України, три корабля і чотири катери.

Нагадаємо, українські прикордонники за минулу добу, 27 квітня, відмовили у пропуску на територію країни 225 особам. Зокрема, всього за добу пропустили майже 260 тис. осіб, 50 тис. транспортних засобів. Під час заходів прикордонного контролю відмовлено у пропуску в Україну 225 особам, у тому числі 32 громадянам РФ.

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