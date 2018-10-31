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В Україні до 5 листопада утримається висока пожежна небезпека

Новини » Суспільство    31.10.2018 - 13:51
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

З 1 по 5 листопада в Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека

В Україні до 5 листопада 2018 року утримається висока, місцями надзвичайна, пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, сьогодні, 31 жовтня надзвичайна пожежна небезпека утримається у південних, Кіровоградській, Вінницькій та більшості районів східних, Дніпропетровської, Черкаської, Київської, Сумської областей.

Крім того, з 1 по 5 листопада надзвичайна пожежна небезпека переважатиме у південних, східних, центральних (крім Полтавської), Київській, Сумській та Хмельницькій областях, а у Івано-Франківській області очікується високий рівень пожежної небезпеки.

Також зазначається, що до 5 листопада надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримається і у Київській області.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 31 жовтня 2018 року, на всій території України опадів не очікується, температура повітря вдень від +10 до +20.

Додамо, також повідомлялося, що у Києві та області сьогодні, 31 жовтня, очікується туман, видимість на дорогах становитиме від  200 до 500 м.

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