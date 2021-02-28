В Украине 5% населения болеют редкими болезнями

В ЦОЗ отметили, что всего в Украине 4533 человека живут с редкими болезнями. При этом в стране официально зарегистрировано 256 редких заболеваний из около 6 тысяч.

"Редкие заболевания преимущественно неизлечимы. Их трудно диагностировать - в среднем на установление диагноза пациенты тратят 2-4 года. А жизнь больных зависит от дорогих лекарств и пожизненной опеки. Без регулярного лечения болезни быстро прогрессируют, влияют на качество жизни и ставят ее под угрозу", - сообщили медики.

Также в ЦОЗ добавили, что люди, которые живут с редкой болезнью, нуждаются в равном доступе к диагностике, лечению и уходе.

Отметим, 28 февраля в мире отмечается день редких болезней.