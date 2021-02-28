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В Україні 5% населення хворіють рідкісними хворобами

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні 5% населення країни мають рідкісні хвороби. При цьому 80% пацієнтів з рідкісними хворобами в Україні - діти.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я України.

У ЦОЗ відзначили, що всього в Україні 4533 людини живуть з рідкісними хворобами. При цьому в країні офіційно зареєстровано 256 рідкісних захворювань близько 6 тисяч.

"Рідкісні захворювання переважно невиліковні. Їх важко діагностувати - в середньому на встановлення діагнозу пацієнти витрачають 2-4 роки. А життя хворих залежить від дорогих ліків і довічної опіки. Без регулярного лікування хвороби швидко прогресують, впливають на якість життя і ставлять її під загрозу", - повідомили медики.

Також в ЦОЗ додали, що люди, які живуть з рідкісною хворобою, потребують рівний доступ до діагностики, лікування та догляду.

нагадаємо, 28 лютого в світі відзначається день рідкісних хвороб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні майже 2 мільйони осіб інфікованих гепатитом.

Також РБК-Україна писало, що у Харкові зафіксували випадок малярії. Хворий помер.

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