В Украине 40 больниц полностью разрушены обстрелами РФ, - Денисова

Российские войска проводят целенаправленные обстрелы больниц и машин скорой помощи в Украине. Уже 40 медицинских учреждений полностью разрушены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"С начала войны в результате вражеских обстрелов погибли 10 врачей, повреждены около 500 больниц, 40 медучреждений разрушены и не подлежат восстановлению", - рассказала она.

По словам Денисовой, международное гуманитарное право запрещает во время вооруженных конфликтов нападения против медицинского персонала и объектов.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", - призвала уполномоченная по правам человека.