В Україні 40 лікарень повністю зруйновано обстрілами РФ, - Денисова
Російські війська проводять цілеспрямовані обстріли лікарень та машин швидкої допомоги в Україні. Вже 40 медичних закладів повністю зруйновані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.
"Від початку війни внаслідок ворожих обстрілів загинуло 10 лікарів, пошкоджено близько 500 лікарень, 40 медустанов зруйновано та не підлягають відновленню", - розповіла вона.
За словами Денісової, міжнародне гуманітарне право забороняє під час збройних конфліктів напади, спрямовані проти медичного персоналу та об'єктів.
"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні", - закликала уповноважена з прав людини.
Як повідомлялося, російські окупанти вчора ввечері завдали удару по лікарні міста Оріхів Запорізької області. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Лікарня на момент обстрілу була порожня.
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