В Україні 3983 нових випадки коронавірусу
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні виявили за минулу добу 3983 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень за добу підтвердили у Харківській та Одеській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу госпіталізували 1 767 осіб; летальних випадків - 46; одужали - 546 осіб. Вчора протестували методом ПЛР - 23 176 осіб, методом ІФА - 3 982 особи, експрес-тестами - 18 700 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 2 348 381 особа;
- одужали - 2 230 852 особи;
- летальних випадків - 54 875.