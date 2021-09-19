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В Україні 3983 нових випадки коронавірусу

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Київ, Неділя 19 вересня 2021 08:19
В Україні 3983 нових випадки коронавірусу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили за минулу добу 3983 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень за добу підтвердили у Харківській та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 1 767 осіб; летальних випадків - 46; одужали - 546 осіб. Вчора протестували методом ПЛР - 23 176 осіб, методом ІФА - 3 982 особи, експрес-тестами - 18 700 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 348 381 особа;
  • одужали - 2 230 852 особи;
  • летальних випадків - 54 875.

Нагадаємо, тільки в трьох областях України не перевищено рівень захворюваності коронавірусом.

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