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В Україні 29 травня - 1 червня зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека, - ДСНС

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 12:12
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

У трьох областях 29-30 травня зберігатиметься пожежонебезпека 4 класу

В Україні з 29 травня до 1 червня переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на УкрГідрометцентр.

"За даними УкрГідрометцентру, 29-31 травня - 1 червня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки; 29-30 травня у Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській областях - високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві до 1 червня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У зв'язку з цим киян закликають максимально обережно поводитись з вогнем, особливо у лісопаркових зонах, і дотримуватися правила поведінки при виникненні пожежі.

Зазначимо, що у Херсонській області третій день триває гасіння масштабної лісової пожежі біля с. Раденськ.

У Херсонській області третій день триває гасіння масштабної лісової пожежі Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +28
Теги публікації: Херсонская область, ДСНС, пожарная опасность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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