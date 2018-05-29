В Україні 29 травня - 1 червня зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека, - ДСНС

У трьох областях 29-30 травня зберігатиметься пожежонебезпека 4 класу

В Україні з 29 травня до 1 червня переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на УкрГідрометцентр.

"За даними УкрГідрометцентру, 29-31 травня - 1 червня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки; 29-30 травня у Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській областях - високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві до 1 червня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У зв'язку з цим киян закликають максимально обережно поводитись з вогнем, особливо у лісопаркових зонах, і дотримуватися правила поведінки при виникненні пожежі.

Зазначимо, що у Херсонській області третій день триває гасіння масштабної лісової пожежі біля с. Раденськ.